Le 3 octobre, prenez la pose pour le rose (et pour la bonne cause) !

« On pose pour le rose » est une association mais avant tout un évènement de levée de fonds au profit de la recherche contre le cancer du sein.

L’idée est de venir se faire photographier par des professionnels bénévoles et de passer un moment de bienveillance et de convivialité, en échange d’un don. Un don de 30€ vous permettra ainsi de bénéficier d’une séance photo de quinze minutes, deux photos retravaillées et livrées sur une galerie privée.

Créée il y a quatre ans par la photographe Agathe Dufaut, l’opération connaît un franc succès. Les dons augmentent chaque année, les participants sont toujours plus nombreux et l’événement, né dans les Alpes-Maritimes, a aujourd’hui une dimension nationale.

Le 3 octobre prochain, il se déroulera dans treize villes françaises dont Opio, dans le 06.

Agathe Dufaut était, ce lundi 14 septembre, notre invitée sur Radio Monaco. Son entretien est à réécouter ci-dessous :