Max Biaggi évoque sa tentative de record du monde au salon Ever

La fin de semaine dernière a marqué le retour des événements en Principauté. Le Grimaldi Forum a, en effet, été le théâtre du salon Ever entre jeudi et samedi. Au programme, des rencontres internationales sur le thème des Véhicules Écologiques et des Énergies Renouvelables. De nombreux exposants étaient ainsi présents. Parmi eux, le groupe Voxan-Venturi et le pilote de moto italien Max Biaggi.

L’occasion pour lui d’évoquer le record du monde de vitesse qu’il tentera de battre en Juillet prochain à l’aide d’une moto électrique, la Voxan Wattman.