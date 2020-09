Venturi-Voxan à fond sur le numérique

Lors du Salon Ever, qui s’est tenu il y a quelques jours au Grimaldi Forum, les visiteurs n’ont pas pu rater le stand de Venturi, grand spécialiste du véhicule électrique. La marque monégasque avait notamment choisi d’exposer la Voxan Wattman, une moto hors-normes qui n’en finit pas d’évoluer. Prochaine mission à l’été 2021 avec le pilote Max Biaggi : battre le record du monde de vitesse en moto électrique. Malgré la période de confinement du printemps dernier, une partie de l’équipe a pu continuer à faire avancer le projet grâce à des outils numériques de plus en plus performants.

Franck Baldet, le directeur technique de Venturi-Voxan, répond à Radio Monaco.