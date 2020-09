Le World Cleanup Day de retour à Monaco

Ce samedi, le 19 septembre, ce sera le World Cleanup Day, une journée de ramassage des déchets organisée dans le monde entier et la Mairie de Monaco y participe pour la deuxième fois. Sur les hauteurs de la Principauté, une éco-randonnée partira samedi matin à 9 heure 30 du circuit de modélisme de la Turbie pour nettoyer le sentier de la tête de Chien. Dans les rues de Monaco, deux marches partiront à 10 heures, l’une du Star’s and Bars pour faire le tour du port Hercule; l’autre de la Mairie pour faire le tour du Rocher. Si vous avez envie de courir, rendez-vous à 10h30 devant le magasin Décathlon de Fontvieille pour l’Eco Run, une course qui longera le sentier du littoral de Cap d’Ail. A chaque fois l’objectif sera de ramasser un maximum de déchets, et une pesée sera ensuite effectuée dans la cour d’Honneur de la Mairie de Monaco.

Pour chaque activité, il faut s’inscrire à l’avance sur le site de Décathlon, partenaire de l’événement. Et si vous préférez rester à la maison, vous pouvez aussi participer au World Cleanup Day en faisant du tri dans vos affaires pour aller les jeter ou les recycler au bon endroit.

L’an dernier, la première édition du World Cleanup Day à Monaco avait remporté un grand succès: S.A.S le Prince Albert II avait d’ailleurs participé à l’événement.