Un centre national de dépistage de la Covid-19 a été inauguré à Monaco

Afin d’optimiser l’organisation des prélèvements pour les tests de dépistage de la Covid-19, le Gouvernement princier, en concertation avec le Conseil National et avec le soutien de la Mairie de Monaco, a décidé d’ouvrir un centre national de dépistage.

Ce centre, installé dans l’Espace Léo Ferré à Fontvieille, a été inauguré ce mercredi 16 septembre par le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des affaires sociales et de la santé Didier Gamerdinger, en présence, notamment, du Président du Conseil National, Stéphane Valeri, du Président de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses, Christophe Robino et du Maire de Monaco, Georges Marsan.

Equipé de deux postes de tests PCR, il est accessible aux résidents, scolaires et assurés sociaux monégasques, uniquement sur rendez-vous et sur prescription médicale, si vous avez des symptômes ou si vous êtes cas contact.

Le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, Benoite De Sevelinges, a accordé à Radio Monaco un entretien (à réécouter ci-dessous) dans laquelle elle précise toutes les modalités. Elle annonce également une expérimentation des tests salivaires et considère que la situation sanitaire actuelle, en Principauté, n’exige aucune dramatisation.