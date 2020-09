On s’emballe pour L’Abeille qui emballe

Dans le Monte Carlo Business Club aujourd’hui, gros plan sur un projet né à Cagnes-sur-Mer: L’Abeille qui emballe, une entreprise spécialisée dans les tissus alimentaires lavables et durables fabriqués à base de cire d’abeille – une alternative sérieuse au papier aluminium et au cellophane. Le jeune Guillaume Willm a lancé ce projet en 2017 au retour d’un long séjour en Australie où il a découvert ces bee’s wraps fabriqués de façon locale et artisanale. Après trois ans d’activité, l’entreprise azuréenne est en pleine croissance. A terme, Guillaume Willm aimerait pouvoir reverser une partie des bénéfices à des organisations engagées dans la protection de l’environnement. Pour suivre les activités de l’Abeille qui emballe rendez-vous sur la page facebook de l’entreprise.