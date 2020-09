Plongée dans le futur des océans

Mercredi prochain, le 23 septembre, le Musée océanographique de Monaco accueillera la conférence“L’Océan en 2049 – Santé de l’Océan, santé de l’homme” organisée par L’Institut océanographique, Fondation Albert 1er, Prince de Monaco, en partenariat avec l’Obs. Au programme de 19h à 20h30, des projections de films et des échanges avec des experts afin de comprendre à quel point les océans sont précieux pour l’équilibre de la planète et pour la survie de l’espèce humaine. Des chercheurs, des médecins, des militants écologistes et des entrepreneurs apporteront leur réflexion afin de repenser notre rapport à l’océan et de préserver cette ressource inestimable.

Pour assister à la conférence, il faut s’inscrire à l’avance en suivant ce lien, ou bien suivre le live qui sera diffusé sur la chaîne Youtube de l’Institut océanographique de Monaco.