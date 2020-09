La Méditerranée dans une assiette

Ce matin, dans le Press Club de Radio Monaco, une rencontre avec un virtuose de la gastronomie: le chef exécutif des restaurants de l’Hôtel de Paris. “Franck Cerutti…entre terre et mer », un portrait à lire dans l’Observateur de Monaco. Les bras croisés, dans sa veste blanche impeccable, le chef brise la glace en nous envoyant un petit sourire bienveillant, rehaussé d’un zeste de malice dans le regard. Voilà qui donne envie de faire connaissance. Le magazine nous raconte l’histoire “de cet enfant de l’arrière-pays niçois”, amoureux de la Riviera et de ses produits.“On dit souvent de moi que l’huile d’olive coule dans mes veines”, dit Franck Cerutti. Pas étonnant quand on voit son parcours…

Des études au lycée hôtelier de Nice, un premier poste au Negresco, puis un passage à Florence; et dès 1980, à Juan les Pins, LA rencontre décisive avec Alain Ducasse. En 1996 Franck Cerutti prend la tête de la brigade du Louis XV à l’Hôtel de Paris, et en 2007 il devient chef exécutif des restaurants du palace monégasque. Parmi les grands événements auxquels il a participé, l’enfant du pays cite le mariage princier en 2011, et les 150 ans de la SBM en 2013. Voilà pour l’Histoire, mais n’oublions pas l’assiette! L’Observateur de Monaco nous recommande deux spécialités du chef Cerutti : la daurade royale aux artichauts violets et le carré d’agneau à la sarriette.