Un rendez-vous pour les amoureux de la photographie

Le Festival de l’image satellite commencera le week-end prochain à Nice et à Vence. Festival qui contrairement aux apparences n’est pas dédié aux prises de vues envoyées par les satellites mais à la photographie contemporaine, sous toutes ses formes. L’événement se tiendra sur cinq semaines sous réserve, comme toujours, de changement de dernière minute. //

Pour l’instant, le lancement est prévu vendredi après-midi entre 16 heures et 18 heures au Musée Charles Nègre de Nice. Ce sera une rencontre avec Gilles Pourtier, lauréat du prix Satellite. Ce photographe régional propose une expo personnelle baptisée “If I look hard enough into the setting sun”.

Le lendemain samedi, de 10 heures à 13 heures, rendez-vous à Vence cette fois, à la Galerie La Basse Fontaine, pour une rencontre avec Patrick Tourneboeuf et Laurent Gontier qui proposent une expo sur le mur de Berlin, un travail qui mêle photographie et cartographie.

Le programme complet du Festival de l’Image Satellite est disponible sur le site sept-off.org.