La 21e No Finish Line de Monaco sera virtuelle

La No Finish Line, telle que vous la connaissez, n’aura pas lieu, cette année à Monaco. Au vu de la situation sanitaire et des nouvelles restrictions mises en place par les autorités monégasques, l’association Children & Future a décidé, en accord avec le gouvernement princier, d’annuler la course.

La NFL consiste habituellement en une course de fond effectuée sur un circuit de 1 400 mètres à Fontvieille, ouvert à tous, 24h/24 durant huit jours. Pour chaque kilomètre parcouru, Children & Future reverse 1€ pour soutenir des projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés.

« C’est l’annulation sous sa forme traditionnelle, en présentiel, qui a été décidée » explique Ariane Favaloro, présidente de Children & Future. Mais l’organisatrice a imaginé une format inédit pour que la collecte de fonds puisse tout de même avoir lieu, du 14 au 22 novembre. « Nous proposerons une course virtuelle via une application qui permettra aux participants de s’inscrire et d’enregistrer les kilomètres parcourus chacun de son côté ».

L’édition 2019 de la No Finish Line a permis de reverser 351 150 euros à différents projets caritatifs.

Pour en savoir plus, le replay de l’interview d’Ariane Favaloro est disponible ci-dessous :