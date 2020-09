Une expo Miró à Monaco

L’exposition “Joan Miró, la peinture du défi” se tient jusqu’au 25 octobre au Nouveau Musée National de Monaco. A l’initiative du petits-fils de l’artiste catalan, qui a bien voulu prêter sa propre collection, plus de 50 tableaux ainsi que des sculptures sont réunies au sein de la villa Paloma. De pièce-en-pièce, on découvre peu à peu un panorama d’ensemble sur la carrière de Miró, en passant notamment par ses œuvres les plus radicales et les moins connues. Sur la Côte d’Azur, on connaît bien le travail du peintre à travers ses mosaïques, ses sculptures, et ses vitraux réalisés pour la fondation Maeght de Saint-Paul de Vence. On ignore peut-être que Miró avait conçu les décors et les costumes du ballet Jeux d’Enfants en 1932 pour La compagnie des Ballets Russes de Monte-Carlo. Et c’est justement cette création qui ouvre l’exposition, montée en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco.