Ancien CEO de Texas Instrument et Apple Monde, Marco Landi est l’expert économie digitale et Intelligence Artificielle de Radio Monaco.

Aucune compagnie européenne ne peut se mettre au niveau des GAFAM et BATX dans l’économie digitale. Au plus fort de la crise sanitaire, ces géants du Digital ont réussi à proposer des services utiles et ont réaliser des chiffre d’affaire record. Les Explications de Marco Landi :