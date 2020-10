Umberto Langellotti, président de la Fédération Monégasque de Cyclisme : « On ne pouvait rêver meilleur Tour de France »

Invité de l’émission « Sport Time » sur Radio Monaco, Umberto Langellotti, patron de la Fédération Monégasque de Cyclisme, s’est réjoui du succès du dernier Tour de France. « D’un point de vue sanitaire, c’est une réussite et probablement un exemple à suivre pour les autres sports » a t-il déclaré avant de se féliciter d’une course « très spectaculaire » et de résultats exceptionnels pour les coureurs licenciés à Monaco : « Avec douze victoires d’étape sur vingt-et-une, les trois premières places au classement général et l’ensemble des maillots raflés par nos coureurs, on ne pouvait espérer mieux ! ».

Au cours de ce long entretien, Amberto Langellotti a également évoqué, entre autres, les soupçons de dopage, rappelant que « le cyclisme est le sport le plus contrôlé ».

