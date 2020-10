Les rédactions de Nice-Matin aux côtés des sinistrés

Dans le Press Club ce lundi, le compte-rendu des terribles dégâts provoqués par la tempête Alex. Depuis samedi, les équipes de Monaco-Matin et de Nice-Matin nous donnent des nouvelles des sinistrés. Chaque édition du journal nous amène son lot de clichés et de témoignages glaçants. A la une ce matin, la situation dans la vallée de la Roya, avec une photo pleine page d’habitations éventrées par la furie du fleuve. “Fontan défigurée”, titre Monaco-Matin, qui décrit “un cataclysme d’une ampleur sans précédent”.

Un cahier spécial de 12 pages y est consacré, et le journal publie notamment une carte précise des communes les plus touchées avec le détail des zones d’éboulements et la liste des ponts effondrés. Les faits tels qu’ils sont, dans leur aspect implacable et froid, tandis que le réconfort, lui, se niche dans les textes des journalistes. “Unis et solidaires” , lançait hier Denis Carreaux dans son édito. Après avoir décrit l’incrédulité devant la catastrophe, puis l’effroi lié au bilan humain, le directeur des rédactions du groupe Nice-Matin appelait à résister à la tentation de désigner des coupables, à respecter un « délai de décence » pour se consacrer à la solidarité. La “solidarité de la Nation” annoncée par le premier ministre français Jean Castex, la “solidarité concrète” déclenchée spontanément par les citoyens, les élus et les collectivités. Mais aussi “la solidarité de coeur”: la compassion et la bienveillance dont ont besoin les victimes et les sinistrés.

Invité du Morning de Radio Monaco, Denis Carreaux a annoncé ce matin que le groupe de presse avait réactivé sa page Facebook Nice-Matin Solidarité lancée en octobre 2015 lorsque les inondations avaient fait 20 morts sur la Côte d’Azur.

NDLR: en photo d’illustration, la vue aérienne du Tunnel de Tende dont parle Denis Carreaux. Crédit: Florent Adamo-Cerema.