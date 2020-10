MonacoTech mode d’emploi

Lancé en 2017 par le gouvernement princier, Monaco Télécom et l’homme d’affaires Xavier Niel, MonacoTech a depuis permis à une trentaine de startups de se développer. Installé dans des locaux ultra-modernes connectés à la 5G, l’incubateur monégasque accueille de jeunes entrepreneurs venus du monde entier et les aide à transformer leurs idées innovantes en véritable entreprise. Comment les projets sont-ils sélectionnés ? Quels domaines d’activité sont les plus porteurs ? Lionel Galfré, le directeur de MonacoTech est l’invité du Monte-Carlo Business Club.