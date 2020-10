Des nouvelles des loups du Parc Alpha

Dans le Presse Club ce matin, un article de Nice-Matin à propos des loups du Parc Alpha. “Les rumeurs les plus folles parcourent les réseaux sociaux”, écrivent les journalistes qui tentent donc de dresser un état des lieux après le passage de la tempête Alex . Hier, mardi, une équipe d’agents de l’OFB, l’Office français de la Biodiversité s’est rendue au Parc pour constater les dégâts: un enclos situé tout près de l’eau, et où vivaient trois loups arctiques a bien été détruit. Le corps d’un des trois animaux a été retrouvé, et selon le directeur régional de l’Office, Eric Hansen, il est probable que les deux autres aient également péri. Un peu plus haut, l’enclos des 7 loups noirs du Canada a été partiellement arraché et la meute est partie dans la nature… Enfin, l’enclos des trois loups d’Europe Centrale lui a été épargné.

Au final au moins sept loups ont donc déserté le Parc Alpha, et des témoins disent les avoir vu errer sur la route du Boréon, à 4 kilomètres de Saint-Martin-Vésubie. Une habitante, celle qui a pris les photos vues sur les réseaux sociaux, décrit des animaux “affolés”. Ces loups ont toujours été nourris par l’homme, ils vont donc rester aux alentours au moins quelques temps”, explique Eric Hansen. “Ils ne comprennent pas pourquoi leur gamelle n’est pas servie”.

Également interviewée par Nice-Matin, la vétérinaire du Parc Alpha assure de son côté que ces loups ne sont pas dangereux pour l’homme, qu’ils sont âgés et pas agressifs. Le directeur régional de l’OFB appelle toutefois à éviter les bonnes intentions qui seraient contre-productives, et à ne pas approcher les loups qui sont certes habitués à la présence humaine, mais qui restent “une espèce sauvage”.