Bernard Werber à Monaco samedi

L’écrivain sera en Principauté samedi à l’occasion du 9e salon du livre de Monaco ! Un évènement gratuit qui se tiendra de 9h30 à 18h30 !

C’est l’occasion aussi de retrouver sur place Bernard Werber pour la sortie de son dernier roman « La planète des Chats ».

La fin d’une épopée féline après « Demain les chats » et « Sa majesté des chats » !

Bastet, reine autoproclamée des chats, est plus déterminée que jamais à s’en sortir après l’effondrement de la civilisation humaine. Direction New-York et sa statue de la liberté ! Mais l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs

Un roman où, une nouvelle fois, Bernard Werber nous entraine dans des aventures rocambolesques avec humour et émotion.