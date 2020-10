Le Prince Albert II en Vésubie pour soutenir les sinistrés

S.A.S. le Prince Albert II s’est rendu ce vendredi sur plusieurs sites sinistrés de la Vésubie : Roquebillière et Saint-Martin. Le souverain est allé notamment à la rencontre des représentants de la Croix-Rouge monégasque et des pompiers venus en renfort. La Principauté, s’est beaucoup mobilisée ces derniers jours, que ce soit par un soutien logistique, des collectes en nature et en numéraire et un soutien financier. L’État Monégasque a, par ailleurs, débloqué 4 millions d’euros d’aide aux 3 vallées françaises dévastées et la partie italienne de la Roya. Un élan de solidarité émouvant et naturel pour reprendre les mots de l’Ambassadeur de France en Principauté Laurent Stefanini.

De retour à Monaco, S.A.S. le Prince Albert II, s’est dit profondément touché et impressionné par ce qu’il a pu observer sur place.

Le Prince souverain qui était aux côtés du Préfet des Alpes-Maritimes. Bernard Gonzalez a lancé un appel solennel aux Monégasques ayant des résidences secondaires.