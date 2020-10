Une navette à hydrogène bientôt sur le marché

C’est une première à échelle mondiale dans le monde du Yachting et elle vient du sud-est de la France. La start-up marseillaise Hynova s’apprête à mettre sur le marché l’Hynova 40, un petit bateau de plaisance à hydrogène, qui fonctionne uniquement à base d’énergie propre et ne pollue pas. Les tests en navigation auront lieu d’ici fin 2020 pour une commercialisation prévue en 2021. La filière de production et la règlementation sont en cours d’élaboration mais le projet avance bien et séduit jusqu’en Principauté, où S.A.S le Prince Albert II de Monaco s’est vu présenté l’Hynova 40 récemment lors de la semaine Yachting Experience. Chloé Zaied, la fondatrice d’Hynova, est l’invitée du Monte Carlo Business Club.