Dansons maintenant !

Après des représentations à Biarritz et en Allemagne, les Ballets de Monte-Carlo sont de retour en Principauté. La saison à domicile sera lancée ce jeudi 15 octobre, avec le coup d’envoi d’une série de trois représentations au Grimaldi Forum. Pour ces retrouvailles avec leur public monégasque, les danseurs interprèteront « Altro Canto » et « Vers un pays sage », deux créations emblématiques du répertoire de Jean-Christophe Maillot, en poste depuis près de 30 ans sur le Rocher. Entre deux répétitions dans les magnifiques studios des Ballets de Monte-Carlo à Beausoleil, le directeur et chorégraphe de la compagnie a accordé une interview à Nathalie Michet.