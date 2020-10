Des maillots en tissus 100% recyclés arrivent chez « Mon petit bikini »

L’azuréenne Audrey Lieutaud Monleau est à la tête de Mon petit bikini, une entreprise dédiée aux maillots de bain qui a vu le jour en 2010 ! Face au succès sur la toile, elle a ensuite lancé sa propre ligne de maillots en 2015 avant de se diversifier dans le homewear et d’ouvrir des points de vente physiques.

Aujourd’hui, la marque prend un virage vert avec un profond engagement écologique.

Ainsi, dès 2021, Mon petit bikini proposera des maillots de bain en tissus 100% recyclés. Des tissus fabriqués à partir de bouteilles d’eau recyclées récupérées dans l’océan grâce à The Seaqual Initiative. Le but : participer au nettoyage des océans avec des ONG et des acteurs locaux.

Pour aller plus loin : les chutes de tissus seront par ailleurs réutilisées pour créer des accessoires comme des headband, des chouchous ou encore des pochettes de plage.

Les précisions d’Audrey Lieutaud Monleau, fondatrice de Mon petit bikini