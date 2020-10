Création d’un Groupe BNI à Monaco

Quelques années après un première expérience BNI, de jeunes entrepreneurs présents en Principauté créent un nouveau groupe BNI en Principauté. Ce concept développe le marketing de recommandation.

Notre philosophie « Qui Donne Reçoit »

C’est l’état d’esprit que partagent les Membres BNI. Celui qui donne des recommandations en reçoit lui-même. C’est cette philosophie qui apporte de la cohésion au Groupe, constitue un véritable moteur et implique un mode de fonctionnement basé sur la solidarité, la confiance et l’entraide. BNI fédère plus de 200 000 Membres à travers le monde, plus de 20 000 en France, Belgique et Luxembourg francophones, autour d’une méthode commune basée sur le marketing de recommandation.

Les explications avec Maxime Douce, co-fondateur du groupe :

Directeur général de Azur Tech, Cédric Cavassino nous explique ce qui l’a amené à participer au lancement d’un nouveau groupe BNI à Monaco :

La réunion de lancement se déroule ce mercredi 14 Octobre à l’hôtel Novotel Monte Carlo. Pour vous inscrire, cliquez ici