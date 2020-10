Menton QG de l’après-tempête pour la Roya

Dans le Press Club ce mecredi 14 octobre, un reportage de Monaco-Matin sur la mobilisation des hôteliers de Menton en faveur des sinistrés de la tempête Alex. Plusieurs hôtels de la ville hébergent des personnes « qui ont tout perdu, ou presque » dans les inondations et le journal régional est allé à la rencontre de l’un de ces établissements, l’Ibis Styles, qui a ouvert ses chambres à 22 familles de la vallée de la Roya. Du jour au lendemain, explique le directeur de l’hôtel, il a fallu rappeler du personnel en urgence et revoir toute l’organisation.

Les employés doivent aussi répondre à des besoins inédits, par exemple aider les personnes âgées qui ont perdu leur ordonnance médicale, mais qui ont besoin de leur traitement. Les hôteliers mentonnais ne sont pas seuls devant l’ampleur de la tâche: les bénévoles de la Croix-Rouge et les assistantes sociales viennent régulièrement rendre visite aux sinistrés.

Un peu plus loin, au Quality Hôtel Méditerranée, de nombreuses chambres sont occupées par les employés d’Enedis, chargés de rétablir l’électricité dans la vallée. L’établissement a adapté les horaires et les menus des repas à leurs horaires de travail. “Nous servons des repas plus copieux car ils font un travail très complexe et fatiguant”, explique le responsable. C’est donc le ventre plein que ces électriciens de l’extrême prennent l’hélicoptère chaque matin pour aller travailler. //