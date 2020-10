La ferme à la maison pour manger bio, local & de saison !

Bien s’alimenter : un choix déterminant pour le bien-être, le sien mais aussi celui de la planète. Respecter les saisons et ce qu’elles offrent, favoriser les circuits courts et se faire du bien avec des fruits et légumes produits de façon raisonnée.

Des valeurs cultivées par la Ferme à la Maison. A la tête de cette société, une azuréenne : Céline Devocht Dolé accompagnée à ses débuts par son amie Juliette. Elle propose, grâce à des producteurs basés en PACA , des paniers composés pour toute la famille.

Agriculteur, boulanger, brasseur ou encore chocolatier sont sélectionnés avec soin. La plupart sont inscrits dans l’annuaire de l’agence Bio et possèdent une certification par un organisme de contrôle agréé (Ecocert, Bureau Veritas, etc.)

Une démarche écoresponsable jusque dans les moindres détails ! Et oui, la réflexion éthique engagée par Céline est aussi présente dans les cabas en toile de jute fournis aux clients et dans les cagettes en carton ramenées aux producteurs ! Autre détail qui a son importance : les points relais pour réduire l’empreinte carbone.

L’interview de Céline Devocht Dolé