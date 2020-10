Nice : un dispositif de soutien aux sinistrés mis en place à la maison d’accueil des victimes

Suite au passage de la tempête Alex qui a provoqué de nombreux dégâts dans l’arrière-pays, la métropole Nice Côte d’Azur a mis en place un dispositif de soutien psychologique et social pour les sinistrés à la maison d’accueil des victimes à Nice. Les personnes touchées par cet événement peuvent y trouver un soutien logistique, juridique et psychologique, mais peuvent également se faire aider pour trouver une solution de logement, refaire leurs papiers ou encore permettre à leurs enfants de retourner à l’école. Si certaines personnes ont déjà bénéficié de cette aide, certaines ne se sont toujours pas manifestées. Romain Gitenet, directeur opérationnel de l’agence de sécurité sanitaire, environnemental et de la gestions des risques de la Métropole Nice Côte d’Azur, nous explique comment il est possible de se faire aider.