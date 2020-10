Un parfum écoresponsable made in Vallauris

Dans le Green Business Club ce jeudi, Nathalie Michet reçoit Adrien Gautier, jeune entrepreneur niçois à l’origine du Parfum Citoyen, une marquée lancée en 2017. Adepte d’une approche à la fois artisanale et moderne de son métier, Adrien Gautier s’engage à produire ses parfums de façon « authentique, éthique et responsable« . Pour cela il s’approvisionne uniquement en France et même au plus près de ses ateliers situés à Vallauris. Distribué dans de nombreux concept-stores adeptes du Made in France, Le Parfum Citoyen se vend aussi sur Internet et s’exporte avec succès à l’étranger.