120 secondes de bien-être : c’est le lundi avec Julie HAPPYNGOOD

Chaque lundi, retrouvez Julie DUMOULIN, une jeune azuréenne expatriée à Bali. Professeure de Yoga, elle a monté l’application dédiée au bien-être « HAPPYNGOOD »

Pendant 2 minutes, elle vous permet de faire le plein de bons conseils et d’astuces pour se rapprocher du bien-être le plus naturellement possible.

Ce lundi, depuis Bali, Julie nous a donné ses tips pour bien débuter sa journée. Et pour démarrer du bon pied, rien de mieux que l’instauration d’un rituel pour ouvrir une nouvelle page avec le sourire tous les matins.

120 secondes pour vous & rien que pour vous !