Les pompiers monégasques, premiers sur la 5G

Dans le Press Club ce lundi, un article de Monaco Hebdo consacré aux sapeurs pompiers de Monaco. Le magazine s’intéresse à la transformation numérique des soldats du feu en Principauté. Une évolution grandement accélérée depuis que Monaco est connectée à la 5G. Un outil devenu central chez les pompiers du Rocher. Par exemple pour maximiser l’efficacité de leur drone de surveillance, désormais capable d’envoyer des images en haute-définition, et en temps réel, sans aucune latence, ce qui permet de préparer au mieux les interventions.

Le numérique profite aussi au Centre de gestion des événements et de conduite des opérations de secours, officiellement inauguré le mois dernier à la caserne de la Condamine. Là bas un logiciel calcule le meilleur itinéraire à prendre sur une intervention, et cela en croisant des tas de données, par exemple sur la localisation des bouches d’incendie et l’état de la circulation. La conversion numérique des soldats du feu ne s’arrête pas là, mais le lieutenant-colonel Norbert Fassiaux, interviewé par Monaco Hebdo, assure toutefois que ces outils technologiques n’effacent pas le côté très humain du métier…. et qu’il s’agit avant tout “d’une aide à la décision”.