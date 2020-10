Le désarroi des Maires de la Roya

Dans le Press Club ce mardi 20 octobre, un article de Monaco-Matin su les déboires des Maires de la Vallée de la Roya. Un peu plus de trois semaines après le passage de la tempête Alex, l’unité s’efface peu à peu. Les Maires de Tende et de Fontan prennent la parole pour “dire leur inquiétude”, et expliquer leur sentiment d’abandon et d’isolement. Le Maire de Tende, Jean-Pierre Vassalo, décrit dans Monaco-Matin une situation intenable pour ses 2 200 administrés, confrontés à l’isolement mais aussi à l’amoncellement des ordures ménagères que personne ne peut venir récupérer.

De son côté, le Maire de Fontan épingle directement les dirigeants du département et de la région, ainsi que les présidents des métropoles de Nice Côte d’Azur et de la Communauté d’agglomération de la Riviera Française. Selon Philippe Oudot, aucun d’eux n’a pris des nouvelles de sa commune depuis la tempête. Fontant qui pour se faire remarquer aurait peut-être dû – selon lui – se rebaptiser “Fontan-sur-Vésubie”.

Pour sa part, le Maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Olharan, s’est désolidarisé de ces récriminations sur son compte twitter, les qualifiant de “discours victimaires” qui selon lui “n’aideront pas la vallée à se relever”.