Monaco Wellness System améliore les performances des salariés grâce au sport

Directeur fondateur de Monaco Wellness System, Laurent Devivi et son équipe proposent des cours adaptés aux entreprises et aux collaborateurs.

Les objectifs : Lutter contre la sédentarité, améliorer les performances des salariés, et la santé des collaborateurs grâce au sport.

Plusieurs solutions sont développées :

– Bilan individuel pour déterminer sa forme et santé, c’est un levier de la prévention des risques.

– Deux types de programmes d’activités physiques autour des thématiques « Zen » et « Power ».