Petit meurtre sur scène au Grimaldi Forum

A l’agenda cette semaine, une sortie théâtre très prometteuse dans le cadre de la programmation du Théâtre Princesse Grace. Ce jeudi 22 octobre, à 21h30, une pièce policière célèbre dans le monde entier sera jouée au Grimaldi Forum de Monaco. La Souricière, écrite par Agatha Christie totalise le plus grand nombre de représentations consécutives à travers le globe et à Londres c’est un classique intouchable des grands théâtres du West End où elle est programmée en continu depuis 1952.

Adaptée ici par Pierre Alain Leleu, La Souricière nous emmène dans une pension de famille où les locataires se retrouvent piégés par une tempête de neige alors qu’un meurtre vient d’être commis. Dans ce huis-clos savoureux l’enquête est menée par l’inspecteur Trotter chargé dans la scène finale de révéler l’identité du coupable et de faire promettre aux spectateurs de garder le secret… Comme on dit aujourd’hui: interdit de spoiler ! Et si vous allez au Grimaldi Forum jeudi soir pour la Souricière , vous aurez le plaisir de voir sur scène Brice Hillairet, lauréat cette année du Molière de la Révélation Masculine.