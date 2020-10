Pierre Frolla, l’homme qui murmurait à l’oreille des requins

L’apnéiste monégasque, Pierre Frolla, détenteur de quatre records du monde, explore les profondeurs des océans depuis des années. Il est l’un des rares être humains à approcher les animaux marins de très près, sans protection, notamment les requins.

Avec le photographe Greg Lecoeur, le romancier Christophe Ferré et le réalisateur Kevin Sempe, il s’est lancé dans une nouvelle aventure extraordinaire, un projet artistique baptisé « Frolla, le coeur de l’océan ».

Il s’agit d’un livre illustré de 250 pages et 150 photos prises lors de plongées en apnée, sans protection, à l’occasion de quatre expéditions exceptionnelles en Polynésie française, à Baja California et Socorro, à l’Île Maurice et au Groenland. Un documentaire vidéo de 52 minutes est également prévu.

Grâce à la mise en scène de l’homme libre et de l’animal marin dans des décors océaniques somptueux et surprenant, ce livre a pour vocation de montrer la beauté du monde sous-marin en ayant un regard porté sur le partage et la rencontre.

Ce projet artistique va vous faire communier comme jamais avec le milieu des océans et ses magnifiques êtres aquatiques.

