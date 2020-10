Nice : des « colos apprenantes » pour les enfants des communes sinistrées

S’amuser tout en découvrant de nouvelles choses, le tout dans un cadre ludique, c’est le principe des « colos apprenantes ». Ce dispositif national mis en place par la ville de Nice en partenariat avec l’association Esa ( Ensemble Sublimons l’Animation ) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Jeunesse et Sport, permet d’accueillir gratuitement des enfants des communes sinistrées en cette période de vacances scolaires à Nice, mais aussi à Andon. Visite du musée du sport, jeu de piste ou encore formation aux gestes de premier secours sont au programme de cette colo pas comme les autres. Jean-Luc Gagliolo, Adjoint au Maire de Nice délégué à l’Éducation, au Livre, à la Lutte contre l’Illettrisme et à l’Identité niçoise nous en dit plus sur ce dispositif.

Benjamin Haupaix, coordinateur du collectif ESA nous détaille ce qui est proposé aux enfants et les objectifs de ces « colos apprenantes ».