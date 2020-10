Nice : la 8ème édition du don du sang « rouge et noir » se tient actuellement place Masséna

Le don rouge et noir fait son grand retour sur la place Masséna à Nice. Organisé par l’OGC Nice depuis 2016, en collaboration avec l’EFS, cet événement aux couleurs du club a débuté mardi et prendra fin vendredi. Pour cette 8ème édition, trois anciens joueurs du club sont venus donner leur sang ou tout simplement sensibiliser les passants à cette cause hier après-midi. Parmi eux, Émerse Faé, actuel entraîneur des U19 de l’OGC Nice, nous dit quelques mots sur l’engagement du club.

De son côté, Alexandre Talamon, coordinateur du développement et de la promotion du don pour le sud de la France, nous en dit plus sur cette opération.

Mais alors quelles sont les conditions pour donner son sang ? Alexandre Talamon nous répond.