La gastronomie méditerranéenne rencontre le terroir de Champagne à l’Hôtel Hermitage

Louis Starck, directeur général de l‘Hôtel Hermitage Monte Carlo était l’invité du Monte Carlo Business Club pour évoquer les Duos et Trio étoilés organisés au sein du Restaurant de l’établissement le Vistamar.

Après le succès du dîner offert par Le Vistamar avec à ses commandes Yannick Alléno, Chef trois étoiles Michelin, un nouveau chef est invité et mettra sa région à l’honneur La Champagne :

Philippe Mille, deux macarons et Meilleur Ouvrier de France, Chef exécutif du Domaine Les Crayères à Reims qui officiera cette fois avec Le chef Jean-Philippe Borro et toute son équipe de cuisine.

A travers cet évènement, la SBM joue pleinement son rôle et anime la Principauté de Monaco grâce à des évènements d’exception. En novembre, le prochain Duo d’Etoiles se transforme en Trio d’Etoiles avec Jean-Philippe Borro et Gaël & Mickaël Tourteaux, deux macarons et propriétaires du restaurant Flaveur à Nice.

