« Le chant des cigales après la pluie » : un roman bien-être à dévorer !

Et si vous rencontriez la personne qui va changer votre vie ?

Un concours, un hasard, le destin : et voici, Christine Boulet, l’héroïne, embarquée à toute vitesse hors de sa zone de confort. Plus question de rester sur le quai, le train est lancé. Prochain arrêt : sa plus belle rencontre !

Cette jeune trentenaire aux allures de grand-mère, dévorée par son manque de confiance en elle se lance malgré elle dans la plus belle aventure de sa vie.

Cette grande solitaire amoureuse de la littérature ne peut plus faire marche arrière, direction l’Italie.

Une aventure imaginée par Camille LESUR, une jeune avocate azuréenne, qui a exercé en Principauté et travaille maintenant à Antibes.

Peu avant le confinement, elle aussi, participe à un concours. Elle décroche le premier Prix du roman bien-être organisé à l’occasion des 30 ans des Éditions Jouvence.

Comme son héroïne Christine Boulet, sa vie change.

Plongeon dans cette aventure à la recherche du bonheur, du bien-être, où sourires, espoirs et rencontres s’entremêlent !

« LE CHANT DES CIGALES APRES LA PLUIE » juste ici

Vous pourrez retrouver Camille LESUR, demain à la librairie La Joie de lire à Antibes pour une séance de dédicaces de 15h à 18h !