Le citron de Menton en vedette sur Youtube

Dans le Press Club, un article de Monaco-Matin à propos d’une récompense attribuée à des producteurs de citrons de Menton ! La journaliste Marie Cardona nous présente Laurent et Adrien Gannac, père et fils, à la tête de La Maison du Citron récemment primée à Paris dans le cadre du concours Graines d’agriculteurs – qui récompensait cette année les stratégies de communication des plus innovantes.

D’un côté, chez les Gannac, un volet très humain et traditionnel avec des visites guidées de la pépinière, à Super Garavan, et la mise en place de pancartes explicatives. De l’autre, un volet numérique avec une chaîne Youtube La Maison du Citron, où les producteurs postent des tutoriels. Le premier essai, “Comment planter un citronnier en terre”, a déjà récolté près de 20 000 vues. Un bon début pour un projet familial. “On souhaite utiliser les moyens contemporains pour faire connaître nos méthodes, explique Adrien Gannac, car chez nous on travaille à la main,il n’y a pas de mécanisation”.

Malgré une approche bio et artisanale de l’agriculture, le père et le fils comptent passer de 300 arbres actuellement à un millier. Une ambition en pleine harmonie avec les objectifs de la ville de Menton qui souhaite relancer la plantation de citronniers sur les cinq communes de la zone de l’IGP. L’Indication Géographique Protégée, qui va de Roquebrune-Cap-Martin à Castellar, en passant par Gorbio, Sainte-Agnès, et bien sûr par Menton.