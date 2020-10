A Monaco, pas de couvre-feu mais des restrictions supplémentaires face à la 2e vague de Covid-19

S.E.M. Pierre Dartout a prononcé une allocution télévisée ce vendredi soir à 19h sur Monaco Info. Le Ministre d’Etat a d’abord justifié le choix de son gouvernement de ne pas recourir à la solution du couvre-feu sanitaire adoptée par la France dans 38 départements supplémentaires, dont le département voisin Alpes-Maritimes. « La situation à Monaco est moins préoccupante qu’ailleurs, mais je dois vous dire qu’elle demeure grave » a-t-il déclaré, avant d’étayer cette affirmation par un certain nombre de données chiffrées.

C’est pour cela que le Gouvernement, sur instruction du Prince et en concertation avec le Conseil National, a décidé de prendre des dispositions complémentaires. L’objectif, a-t-il expliqué, est de « rester pragmatique et souple en maintenant le plus possible un équilibre entre la protection sanitaire et l’activité économique indispensable ».

Concrètement, le Gouvernement princier décide, à partir de ce samedi 24 octobre et jusqu’au 1er décembre prochain, un certain nombre de mesures :

o D’abord pour les bars et les restaurants, l’heure de fermeture est fixée à 23h30.

o une réservation au préalable dans les restaurants pour les services du soir sera

exigée.

o les tablées seront limitées à 6 convives contre 10 aujourd’hui.

o les consommations autour de tables hautes dites « mange debout » seront

supprimées.

o De renforcer encore les contrôles du respect des prescriptions sanitaires.

o L’accès au Casino sera interdit à compter de minuit.

o Dans le domaine sportif, il a été décidé de suspendre les sports de combat non

professionnels.

o De suspendre les sorties sportives amateur hors du territoire qui ne s’inscrivent

pas dans le cadre de championnats territoriaux ou qualificatifs pour des

compétitions ultérieures

o Dans le même esprit, les sorties non sportives, hors du territoire, proposées par

des associations de jeunesse ne sont pas autorisées non plus.

o En outre, le Gouvernement décide de limiter le nombre de passagers à bord des

autobus. La CAM augmentera la fréquence de la circulation aux heures de pointe

pour compenser les limitations.