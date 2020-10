La Fondation Prince Albert II de Monaco lance son magazine

Ce vendredi, dans le Press Club, on découvre un nouveau titre spécialisé consacré à la protection de l’environnement. Il s’agit du magazine de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Une publication semestrielle, baptisée IMPACT, dont le premier numéro vient tout juste de sortir (consultable ici en version pdf). Les articles sont écrits en français et en anglais, et sont illustrés par de superbes photos.

Sous le triptyque “Océan, Terre, Humanité”, IMPACT souhaite nous aider à “comprendre notre monde pour lui donner plus de sens et mieux le protéger”. Une mission fixée dans l’éditorial par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert 2. Le Souverain explique que IMPACT a été conçu afin de devenir “le relais naturel de l’action de sa fondation”.

Dans ce premier numéro, on découvre notamment “Méditerranée sur écoute”, un dossier passionnant sur le travail de spécialistes de la bio-acoustique, civils ou militaires, qui plongent leurs hydrophones dans les eaux de la Grande Bleue afin de mesurer la pollution sonore liée aux activités humaines. On trouve aussi un dossier sur la pollution plastique des océans, une enquête sur le commerce des poissons tropicaux, victimes de leur succès, ou encore une interview du biologiste marin Laurent Balesta qui nous livre son « Récit des profondeurs”. On a très envie de tout lire, et il est fort probable que l’on reparle d’IMPACT prochainement dans le Press Club de Radio Monaco. Si vous voulez recevoir directement le magazine dans votre mail vous pouvez vous abonner à la Newletter de la Fondation Prince Albert II de Monaco.