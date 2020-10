Le tome 2 de Blitz, manga made in Monaco, est disponible en librairie !

Blitz, le manga shônen sur les échecs revient sur le devant de la scène avec la sortie du tome 2, ce vendredi 23 octobre 2020. Créé par Cédric Biscay, Blitz est coscénarisé par Tsukasa Mori et mis en image par le mangaka Daitarô Nishihara. Le manga est supervisé et parrainé par Garry Kasparov, légende du monde des échecs.

Réalisé entre Monaco, le Japon, la France et les États-Unis, Blitz est une œuvre internationale éditée par IWA (le rocher en japonais, NDLR) société basée à Monaco et appartenant à Shibuya Productions.

Blitz a pour ambition de démocratiser les échecs en proposant un divertissement pour tous les âges. Aussi, Cédric Biscay, Tsukasa Mori et Daitaro Nishihara ont souhaité enrichir ce tome en proposant des bonus originaux et de qualité permettant à chaque lecteur de se familiariser un peu plus avec le monde réputé feutré des échecs. La mise à disposition d’un lexique complet des échecs apporte aux lecteurs les connaissances techniques de base.

Cédric Biscay était « Le Guest » sur Radio Monaco. Son entretien est disponible en replay ci-dessous :