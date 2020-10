Mougins avance l’heure de ses soirées théâtre

Malgré le couvre-feu, la Scène 55 à Mougins maintient sa programmation. La salle de spectacle annonce simplement avoir modifié les horaires, afin que le public puisse venir et repartir sans difficulté. La semaine prochaine par exemple, le vendredi 6 Novembre, on pourra voir l’adaptation théâtrale du premier roman de Maupassant, Une Vie, avec Clémentine Célarié, seule sur scène, pour incarner Jeanne, mais aussi les autres personnages. 1 heure 20 pour arriver à la fameuse conclusion de l’auteur : “ Une vie voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit”.

Quelques jours plus tard, la Scène 55 proposera son coup de coeur de la saison. Incertain Monsieur Tokbar, du théâtre de marionnettes plein d’imagination et de fantaisie sur le thème de la mémoire et des souvenirs qui s’effacent. Ce sera le Mardi 10 Novembre, à 19 heures, et le spectacle dure 1 heure 15.