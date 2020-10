« Cold Hearted » : le nouveau single du DJ niçois Thoj

Thomas Le Du, alias Thoj, est un DJ qui compte sur la scène électro. Producteur, performeur live et multi-instrumentiste – il joue notamment du saxophone et de la guitare – le Niçois, qui possède le même label qu’un certain The Avener (96 Musique), vient de sortir un nouveau single.

Après « It’s about a being real », « Love for girls » et « Dans tes rêves », Thoj signe son retour avec « Cold Hearted ». Il s’agit d’une version revisitée d’un titre co-écrit et interprété à l’origine par le chanteur Otta dont la puissante signature vocale s’allie parfaitement au génie créatif du DJ.

Le single est accompagné d’une très belle pochette réalisée par Djiango-artist et d’un clip tourné, une fois encore, à Nice.

Thoj est venu nous parler de ce projet. Son entretien est à retrouver ci-dessous :