La Principauté représentée au Vendée Globe

Dans le Press Club ce lundi 26 octobre, la Une de Monaco-Matin nous donne un avant goût du Vendée Globe avec les derniers préparatifs du Malizia II, un monocoque aux couleurs de la Principauté de Monaco. “Malizia sur la ligne de départ”, annonce le quotidien avec une photo en pleine action de Boris Herrmann, l’homme qui sera seul aux commandes du navire lors du départ du Vendée Globe, le 8 novembre prochain.

Pour la première fois un bateau représentant Monaco sera donc dans la course. Sous la bannière Sea Explorer – Yacht Club de Monaco, le Malizia prendra la mer notamment grâce au soutien actif de Pierre Casiraghi. Le vice-président du Yacht Club s’est investi personnellement pour que cette aventure voit le jour. “Nous avons ce rêve depuis 2014 avec Boris, nous avons réussi à monter une équipe, on s’est donné à fond même si ça paraissait fou”, explique-t’il.

Désormais tout est prêt, le Malizia est amarré aux Sables-d’Olonnes et il n’en bougera pas avant le 8 novembre. Le skipper Boris Hermann prendra alors la mer en solitaire, avec l’espoir non pas d’arriver en tête, mais de boucler le Vendée Globe sans abandonner, comme le font la moitié des concurrents. En attendant, il étudie les cartes et les conditions météo, et prend toutes les précautions du monde pour éviter de contracter le Covid19 car les navigateurs seront testés le 6 novembre et en cas de résultat positif ils ne pourront pas prendre le large.