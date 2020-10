Le jeûne intermittent décrypté par Julie Dumoulin

Chaque lundi, vous avez RDV Julie DUMOULIN, une jeune azuréenne expatriée à Bali.

Professeure de Yoga, elle a monté l’application dédiée au bien-être « HAPPYNGOOD »

Pendant 2 minutes, elle vous permet de faire le plein de bons conseils et d’astuces pour se rapprocher du bien-être le plus naturellement possible.

Ce lundi, depuis Bali, Julie nous a expliqué les bienfaits et le fonctionnement du jeûne intermittent.

C’est parti !

120 secondes pour vous & rien que pour vous 🙂

D’ailleurs vous retrouverez les précédents conseils de Julie DUMOULIN liés à la routine matinale. Comment bien démarrer sa journée en instaurant de petits rituels.