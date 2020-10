Aux Sportel Awards, Christian Jeanpierre n’a « aucune nostalgie de ses 30 ans chez TF1 et a plein de nouveaux projets ! »

Christian Jeanpierre, était l’une des nombreuses personnalités invitées aux « Sportel Awards » 2020. Connu notamment pour ses commentaires sportifs en football et en rugby, l’ancien présentateur de l’émission « Téléfoot », a quitté TF1 il y a quelques mois après 30 ans de bons et loyaux services.

« Je n’ai que des bons souvenirs et la vie est bien faite finalement parce que, sans renier ce que j’ai fait à Téléfoot, je me retrouve aujourd’hui avec plein de projets et je n’ai pas pour habitude de me retourner sur le passé. Je suis entièrement tourné vers l’avenir » a-t-il déclaré au cours de la longue interview qu’il a accordé à Radio Monaco.

Ces projets prennent la forme d’un livre, dont la sortie est prévue en janvier prochain, et d’un documentaire en cours de préparation autour de l’épopée de l’équipe d’Arsenal saison 2003-2004, dirigée à l’époque par Arsène Wenger que Christian Jeanpierre considère comme son « père spirituel ».

Vous pouvez retrouver l’interview en intégralité en podcast ci-dessous :