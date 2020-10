Meditect, première appli mobile contre les faux médicaments

Dans le Monte-Carlo Business Club ce mardi, nous recevons Romain Renard, co-fondateur de l’application mobile Meditect, lauréate il y a quelques semaines de la BFM Académie, concours qui récompense les start-up les plus prometteuses. Enfant de Beaulieu-sur-Mer, ancien élève de l’Institution François d’Assise – Nicolas Barré de Monaco, Romain Renard a trouvé des investisseurs en Principauté pour monter son ambitieux projet.

Lancé en Côte d’Ivoire, Meditect compte devenir devenir leader mondial de la lutte contre la contrefaçon de médicaments. Destinée à la fois aux pharmaciens et aux usagers, elle est financée par les laboratoires et gratuite pour les utilisateurs. Les pertes liées à la contrefaçon de médicaments sont colossales: elles représentent environ 200 milliards d’euros par an et vont de paire avec des risques sanitaires très élevés dans les pays concernés.