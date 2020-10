Frédéric Michalak aux Sportel Awards : « Monaco est une terre de rugby »

L’ancien international de rugby, 77 sélections en équipe de France et actuel ambassadeur France 2023, a accordé à Radio Monaco un long entretien à l’occasion des Sportel Awards organisés au Grimaldi Forum de Monaco.

Frédéric Michalak a évoqué son rôle en vue de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France en 2023. L’événement sera l’occasion, selon lui, de susciter un nouvel engouement autour de l’ovalie dans l’Hexagone, même si, le nombre de licenciés est déjà reparti à la hausse, en écho aux dernières prestations très positives du XV de France.

Le natif de Toulouse juge les Bleus de Fabien Galthié « plaisants offensivement, avec à la fois de la puissance et du mouvement et une bonne harmonie entre les joueurs. Le petit bémol, c’est l’indiscipline et cette tendance à se relâcher après avoir marqué des points. Mais on a de beaux athlètes et du french flair, et ça me plaît », nous a-t-il confié.

Frédéric Michalak est également revenu sur le lancement de l’association « Monaco Rugby Sevens » et la participation de cette équipe monégasque de rugby à 7, en février dernier, au championnat de France Supersevens In Extenso.

L’interview exceptionnelle de Frédéric Michalak est disponible en intégralité ci-dessous :