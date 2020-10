Un centre commercial écolo unique en France

Dans le Green Business Club ce jeudi, on reçoit Luc Martin, fondateur du Village des Talents Créatifs installé dans le Var à Puget-sur-Argens. Un site unique en France, où l’on est invité à consommer de façon raisonnée et responsable. On y trouve des créateurs, des commerçants, des restaurateurs, des artisans, des thérapeutes qui privilégient les produits naturels ou recyclés, avec comme objectif de produire le moins possible de déchets et de mettre en valeur les savoirs-faire locaux.