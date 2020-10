Marco Landi : Contrôler les G.A.F.A.M est maintenant impossible

Derrière l’acronyme G.A.F.A.M se cachent les plus grandes compagnie du monde sur le web : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft

Ces entreprises sont financièrement aussi puissantes que certains états comme la Belgique ou le Canada

Contrôler ces entreprises est impossible… En revanche, il est essentiel de faire appliquer la RGPD, réglementation mise en place par l’Union Européenne sur l’utilisation des données : ils ne doivent plus utiliser nos données à des fins économiques. C’est le rôle de l’Union Européenne d’imposer de plus en plus le respect de ces règles.

La collecte et l’utilisation de nos données personnelles a tellement de valeur que chaque fois qu’une personne ouvre un compte sur Facebook, la capitalisation de l’entreprise de Mark Zuckerberg augmente de 70 Dollars.

Ancien COO de Apple Monde, Marco Landi est l’expert économie digitale et Intelligence Artificielle de Radio Monaco. Il préside l’institut EuropIA et le comité d’experts du Smart Deal pour le Département des Alpes Maritimes.

