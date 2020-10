Le télétravail revient en force

Dans le Press Club aujourd’hui, le dossier qui tombe à pic ! “Numérique et Travail, les enjeux d’une transformation”, c’est le thème central du dernier numéro de Monaco Business News, le trimestriel édité par la Fédem, la Fédération des Entreprises Monégasques. A l’heure où le confinement est de retour en France et où le télétravail redevient une priorité, y compris à Monaco, le magazine s’intéresse à la manière dont les entreprises s’adaptent à cette nouvelle donne.

A court terme d’abord, en faisant preuve de réactivité, et à plus long terme, en modifiant “les process de travail grâce au numérique”. Dans son éditorial, le président de la Fédem appelle à embrasser ce changement plutôt qu’à y résister. “Nous sommes obligés de nous dépasser, de surmonter nos réticences aux changements” écrit Philippe Ortelli. Parmi les outils déployés par la Principauté de Monaco pour aider à cette transformation numérique, le patron de la Fédem cite le fameux Fond Bleu prévu par le plan de relance et doté de 20 millions d’euros, notamment pour proposer des formations au numérique.